Temelini Erbakan atmıştı; o fabrikalar satılıyor

Türkiye’nin milli ve stratejik 14 şeker fabrikasının satışına yönelik çalışmalar yürütülürken, yapılacak bu satışlarla Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’dan kalan son fabrikalar da satılmış olacak.

Milli Gazete'de yer alan haber şöyle:

Satılacak 14 fabrikanın içinde yer alan Ilgın, Afyonkarahisar ve Elbistan şeker fabrikalarının temeli Erbakan tarafından atılmıştı. Bu üç fabrikanın içinde özellikle Ilgın Şeker Fabrikası’na değer biçilemiyor.

Ilgın’da “Erbakan’ın Fabrikası” olarak bilinen şeker fabrikasının bacasından çıkan duman, Ilgın’ı bugüne kadar hayata bağladı. İşçiden tutun da tarladaki pancar üreticisine kadar fabrikayla hayat damarı bulunan herkes Erbakan’a dua ediyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, nişasta bazlı şekerlerin bütün zararlarını ortaya koyarken, Recep Akdağ, sağlık bakanı olduğu dönemde yaptığı açıklama ile nişasta bazlı şekerlerin sağlık açısından zararının bulunmadığını ileri sürmüştü.

"Konya’mızı, Anadolu’nun ortasında bir büyük ağır sanayi merkezi yapmak hususundaki büyük hamlenin bir bölümü olarak kurmakta olduğumuz Ilgın Şeker Fabrikası’nın Ilgınlı kardeşlerimize, Konyalı kardeşlerimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.

Başbakan Yardımcısı

Prof. Dr. Necmettin Erbakan"

Başbakan yardımcısı satışı savundu

Millî Gazete’nin “Şekerde büyük satış!” manşet haberi kamuoyunda büyük yankı buldu. Şeker fabrikalarının satışı Meclis gündemine de taşınırken, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çelişkili ifadelerle şeker fabrikalarının özelleştirilmesini savundu. Özelleştirmeler yoluyla Türkiye’de çok hayırlı işler yapıldığını ileri süren Akdağ, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi durumunda çiftçinin ve şeker işçisinin mağdur edilmeyeceğini ileri sürdü.

Hükümet, milli ve stratejik şeker fabrikalarının özelleştirilmesine yönelik çalışmalarını el altından yürütürken, Milli Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’dan kalan son fabrikaların da satılacak olması büyük tepki çekiyor. Ülkenin üreterek kalkınması için ağır sanayi hamlesi kapsamında Milli Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından kurulan fabrikalar, AKP hükümeti döneminde teker teker satıldı. Bu fabrikaların içinde bacası tüten tek fabrika şeker fabrikaları kalmıştı. Hükümetin yapacağı satış ilanı ile Erbakan’dan kalan son fabrikalar da satılmış olacak.

Satışa çıkarılacak 14 şeker fabrikasından Afyon, Elbistan ve Ilgın şeker fabrikaları bizzat Erbakan tarafından ülke ekonomisine kazandırılmıştı. Bu üç şeker fabrikası da yapılacak özelleştirme ile satılacak.

Bu üç şeker fabrikasının içinde özellikle Ilgın Şeker Fabrikası, şeker sektörünün göz bebeği olarak değerlendiriliyor. Verimlilikte ve kârlılıkta birçok Avrupa ülkesindeki şeker fabrikaları ile rekabet edebilir bir seviyede bulunan Ilgın Şeker Fabrikası, Doğu Anadolu’da sosyal amaçlı kurulan ve bugüne kadar üretimini sürdüren şeker fabrikalarının da ayakta kalmasını sağladı.

1977 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından temeli atılan Ilgın Şeker Fabrikası, bugün hâlâ Ilgınlılar tarafından “Erbakan’ın Fabrikası” olarak biliniyor. Bacasından çıkan duman, Ilgın’ı hayata bağlarken Erbakan’ı da sürekli yaşatıyor. İşçiden tutun da tarladaki pancar üreticisine kadar fabrikayla hayat damarı bulunan herkes Erbakan’a dua ediyor.

Erbakan'ın hatırası

Milli Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 10 Ekim 1977’de dönemin başbakan yardımcısı olarak temel atma töreninde kendi el yazısı ile yazdığı ve bugüne kadar Ilgın Şeker Fabrikası’nda korunan hatıra defterinde; “Konya’mız, Anadolu’nun ortasında bir büyük ağır sanayi merkezi yapmak hususundaki büyük hamlenin bir bölümü olarak kurmakta olduğumuz Ilgın Şeker Fabrikası’nın Ilgınlı kardeşlerimize, Konyalı kardeşlerimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim” temennisinde bulunuyor.

Millî Gazete’nin “Şekerde büyük satış!” manşet haberi kamuoyunda büyük yankı buldu. Hükümetin milli ve yerli şeker fabrikalarına yönelik satış kararına tepkiler çığ gibi büyürken, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çelişkili ifadelerle yapılacak özelleştirmeleri savundu. Şeker fabrikalarının satışı Meclis gündemine taşınırken, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bugüne kadar yapılan özelleştirmelerle Türkiye’de çok hayırlı işler yapıldığını ileri sürdü.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin uzun süredir gündemde bulunduğunu anımsatan Akdağ, fabrikalarla ilgili henüz uygulamaya geçmiş bir durum olmadığını belirtti. Ancak fabrikaların özelleştirilmesiyle çiftçinin ve şeker işçisinin korunacağını iddia eden Akdağ, “Ama herkes şundan emin olmalıdır. Herhangi bir özelleştirme yapılacağı zaman o özelleştirilen kurumda çalışanlar ya da o özelleştirilen kurumla ilişkisi olan örneğin çiftçiler mutlaka korunur.” dedi.

BSağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, nişasta bazlı şekerlerin bütün zararlarını ortaya koyarken, Recep Akdağ, sağlık bakanı olduğu dönemde yaptığı açıklama ile nişasta bazlı şekerlerin sağlık açısından zararının bulunmadığını ileri sürmüştü.