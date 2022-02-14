Temeli 2008’de atılan, açılışı yedi kez ertelenen hat için 2 milyar TL daha

Temeli 2008 yılında atılan ve açılışı tam yedi kez ertelenen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Projesi için 2022 yılı bütçesinde 2 milyar TL daha ayrıldı. Bugüne kadar 24 milyar 946 milyon TL harcanan projenin 2024 yılında tamamlanması öngörülüyor.

Birgün’den Mustafa Bİldircin’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerden önce, “Ramazan Bayramı’nda açılacak” dediği Ankara-Sivas YHT projesi deyim yerindeyse kördüğüme döndü. Temeli 2008 yılında atılan ve açılışı tam yedi kez ertelenen projenin açılış tarihi halen netleşmedi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda projenin tamamlanma yılı olarak 2024’e işaret edildi.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi için bugüne kadar, 24 milyar 946 milyon TL harcandı. 2021 yılında toplam 22 milyar 231 bin TL harcanan proje için 2022 yılı bütçesinden de 2 milyar TL ayrıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2022 Yılı Performans Programı’nda yer alan göstergelere göre, hızlı tren hat uzunluğu 2021 yılı için 2 bin 73 kilometre olarak öngörülse de gerçekleşme bin 455 kilometre olarak hesaplandı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı ise projenin tamamlanmasının 2022 yılı içinde de mümkün olmayacağını ortaya koydu. Programda, 2008 yılında başlayan proje için tamamlanma yılı 2024 olarak kaydedildi.

CHP'li Emir: Sürekli artan maliyetin açıklaması nedir?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, projenin maliyetinin yıllar itibarıyla giderek artığına dikkati çekerek, “Yatırım programından öğreniyoruz ki maliyet 25 milyar TL’ye dayanmış” dedi. Projenin 14 yıl boyunca bitirilememesini eleştiren Emir, şunları söyledi:

“Seçim meydanlarından gür sesle projeyi vadedenlerin sorularımızı da aynı gür sesle cevaplamasını istiyoruz. Ankara ve Sivas’ın heyecanla beklediği proje neden 14 yıldır bitirilemedi? Sürekli artan maliyetin açıklaması nedir? Bu yıl da bitirilemeyeceğini tahmin ettiğimiz proje ilk seçim döneminde yine seçim vaadi olarak kullanılacak mıdır? Umarım uzmanların, ‘Kaza riski’ uyarısı göz ardı edilip sırf oy için proje eksik halde hayata geçirilmez.”

TIKLAYIN - Ankara-Sivas YHT hattına "hızlandırılmış" açılış | Sendika uyardı: Ray inşaatı bitmedi, kazaya davetiye çıkarmayın