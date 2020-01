Temel Kotil THY Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldı

THY Genel Müdürü Temel Kotil, bugün itibariyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Kotil, yayınladığı veda mesajında finansal ve büyüme rakamları vererek kendisi döneminde yapılan icraatları sıralayarak personelden haklarını helal etmelerini istedi.



Kotil, kendisine hava ve uzay teknolojileri ile ilgili görev teklif edilmesinden dolayı ayrılma kararı aldığını da mesajında belirtti.

Temel Kotil'in veda mesajı şöyle: ''Nisan 2005 tarihinden bu yana gururla sürdürdüğüm Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle ayrılıyorum.

2003 yılının Mart ayında Teknikten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldığım Türk Hava Yolları ailesinin tüm üyeleriyle birlikte büyük başarılara imza attık. Türkiye'nin dünyadaki en önemli markasını inşa eden böyle bir ailenin üyesi olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum.

Görev yaptığım süre boyunca birçok zorlu dönemeci birlikte aştığımız bütün çalışma arkadaşlarıma minnet borçluyum. Artan ivmesiyle bir küresel oyuncu haline gelen Türk Hava Yolları sadece bir şirket değil aynı zamanda on üç yıl boyunca acı tatlı anılarımın geçtiği bir yuva oldu bana. 2005 yılında devraldığım Genel Müdürlük pozisyonunun başlangıcında Türk Hava Yolları 102 noktaya uçan, haftada 2000 sefer yapan, yılda 12 milyon yolcu taşıyan 73 uçaklık filosu olan bir havayoluydu. 2015 yılı sonu itibariyle uçtuğumuz nokta sayısı 282'ye, haftalık sefer sayısı 9000'e, yıllık yolcu sayısı 61 milyona ve uçak sayısı 299'a ulaştı. Yılda ortalama yüzde 30 büyüyerek 1.4 milyon transfer yolcudan 18.4 milyon yolcuya ulaştık. Dünya pazarındaki payımız yüzde 0.5'den yüzde 2'ye çıktı. Kırkıncı sıradan yükselerek dünyanın en büyük onuncu havayolu şirketi olduk.

"Diğer havayollarına karşı 4 kat büyüdük"

2013 yılından itibaren dünyada en çok yurtdışı noktaya uçan havayolu haline geldik. 2015 sonu itibariyle ise toplam uçuş noktası bazında en yakın rakibimiz İngiltere ve İspanya bayrak taşıyıcılarının yer aldığı International Airlines Group'dan 35 daha fazla noktaya sefer yapmaktayız. Bütün bu süreçte diğer havayollarına karşı dört kat büyüdük.

Şirketimiz yükselirken İstanbul'umuz da yükseldi; Türk Hava Yolları artan uçuş ağı ile İstanbul'u çok önemli bir transfer merkezi haline getirdi. Bu sürecin İstanbul'da inşaatı süren yeni havalimanıyla daha üst noktalara taşınacağından hiçbir şüphem yoktur. Bütün çalışma arkadaşlarıma bu yolda en içten dileklerimle başarılar diliyorum.

2005 yılından bu yana finansal performansımız da göz doldurdu. On yıllık süreçte iki milyar dolardan on milyar dolara ulaştık. Kar oranımız (EBITDAR) yaklaşık yüzde 18 oldu. Aynı dönemde şirketin servis kalitesini arttırıp, maliyetlerini kontrol etmeyi başardık. Avrupa'nın en büyük havayollarından koltuk/km maliyetimiz yüzde 20-30 oranında daha düşük gerçekleşti. Bu süreçte Türk Hava Yolları olarak ülkemizin en önemli işverenlerinden biri de olduk. Yeni iş olanakları sağlayarak istihdama katkı yaptık. Pilot sayımız 640'dan 4500'e, kabin personeli sayımız ise 1700'den on bini aşan sayıya ulaştı.

Şirketimizin, bütün çalışanlarıyla beraber bu rakamların daha da üzerine çıkacağına inancım tamdır. Ve bu nedenle şirketimizin gelecekte daha da başarılı hedeflere ulaşacağını bilmek bana mutluluk veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023 hedeflerine istinaden Türk Hava Yolları'nın da hedefleri bulunuyor. Türk Hava Yolları'nın 2023 yılında 500'den fazla uçak, 120 milyon yolcu sayısı ve 24 milyar dolar ciro hedefine ulaşacağına inancım tamdır.

Türk Hava Yollarından ayrılma kararımı, şahsıma hava ve uzay teknolojileriyle ilgili yeni bir görev teklif edilmesinden dolayı almış bulunuyorum. Türkiye'nin hava ve uzay teknolojilerinde birçok projesi bulunuyor ve bu alanda önemli yatırımlar yapılıyor. Ben de önemli bir görevi yerine getirmek üzere THY'den ayrılıyorum.

Yönetici ve çalışanlara teşekkür etti

Türk Hava Yolları'nda 2003 yılında başlayan ve bugün sona eren görev sürem boyunca çok değerli yönetici ve çalışanlarımızla birlikte gece-gündüz demeden el ele vererek bir başarı hikâyesi yazdık. Bu süreçte katkısı olan ve şu anda THY bulunmayan arkadaşlarımızı da hatırlatmamız gerekiyor. Sizler bu başarı hikâyesinin gerçek kahramanlarısınız. Sizlerin emeği ve katkısı olmadan bu başarı mümkün olmazdı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İştiraklerimizle birlikte 45 bin kişilik büyük bir aile olan THY'liler başarı hikâyesini yazmaya devam edecektir. Ben bugün görevimi devrediyorum, aranızdan ayrılıyorum ama ilelebet bir THY'li olarak Şirketimizin hep yanında olacağım.



Çalıştığımız süre boyunca istemeden de olsa kırdığımız, üzdüğümüz arkadaşlarımız var ise lütfen haklarınızı helal ediniz. Benden yana bir hakkım var ise helal olsun.

Türkiye için çok önemli olan bu markanın genel müdürlük koltuğuna oturacak arkadaşımızın da başarılı olacağına gönülden inanıyorum. Hepinize bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum.

Türk Hava Yollarımız ve siz çalışma arkadaşlarım Allah'a emanet olun. Saygılarımla...''

Temel Kotil kimdir?

1959 yılında Rize nin Gündoğdu ilçesi Araklı mahallesinde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun oldu.1986'da ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Üniversitesi'nin "Uçak Mühendisliği" bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991'de de yine Michigan Üniversitesinde “Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamladı.

Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yaptı. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993-94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini yürüttü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet verdi ve daha sonra New York'ta Advanced Innovative Technologies Inc.'de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürüttü.

Halihazırda İstanbul Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde dersler vermekte. Evli ve dört çocuk babası olan Kotil'in birçok araştırma ve bilimsel yayını bulunuyor.