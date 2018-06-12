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Temel kazısından Bizans mezarı çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iş makinesiyle yapılan temel kazısında Bizans dönemine ait, içinde 3 kişinin kemiklerinin bulunduğu mezar bulundu

12 Haziran 2018 16:31

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde iş makinesiyle yapılan temel kazısında Bizans dönemine ait, içinde 3 kişinin kemiklerinin bulunduğu mezar bulundu.
Kervansaray Mahallesi\'nde iş makineleriyle yapılan temel kazısı sırasında operatör, mezar açtığını fark etti. İşçiler, mezarda kemiklerle karşılaşıp, polise haber verdi. Gelen ekipler de mezarın tarihi olduğu düşüncesiyle Müze Müdürlüğü yetkilileriyle irtibata geçti.
Tarihi mezar etrafında güvenlik önlemi alınırken, Müze Müdürü Hasan Hüseyin Baysal, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Müze Müdürlüğü\'nden arkeologlar, bu sabah kazı çalışması başlattı. Arkeologlar, kemikleri tek tek topladı.
Bizans dönemine ait olduğu sanılan mezardaki kemiklerin 3 kişiye ait olduğu belirtildi. Bizans dönemi sikkelerinin de bulunduğu mezarda çalışmalar devam ediyor.

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