Temel kazısında yol çöktü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde, özel bir hastane inşaatının temel kazısında yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Küçük Çiğli Mahallesi 8781 Sokak\'ta devam eden özel bir hastanenin temel kazısı çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. Çöken alanın çevresindeki bazı evlerin duvarlarında da çatlaklar oluştu. Panikle deprem olduğunu sanarak evlerinden çıkan sokak sakinleri, çöken alanı görünce durumu belediye yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliği alarak çöken alana emniyet şeridi çekti.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan\'ın talimatıyla evlerdeki hasarın tespiti için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili konuşan Arslan, \"Kazı sırasında meydana gelen çökme nedeniyle 8 bina zarar görmüş. Bunları belirledik ve evden çıkmaları konusunda uyardık. Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tebligat gönderecek. Hasar tespiti de en kısa sürede yapılacak\" dedi.



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