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Temel kazı alanına atlayarak intihar etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 40 yaşındaki Tayfun Altundal, yaklaşık 15 metre yükseklikten, temel kazı alanına atlayarak intihar etti

26 Kasım 2017 00:48

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde 40 yaşındaki Tayfun Altundal, yaklaşık 15 metre yükseklikten, temel kazı alanına atlayarak intihar etti.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tayfun Altundal, intihar etmek için geldiği inşaat alanında, istinat duvarının üzerine çıkıp, yaklaşık 15 metre yükseklikten kazı alanına atladı. Toprak zemine düşen Altundal, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Altundal\'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

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