"Temel Karamollaoğlu'nun adaylığı sürpriz olmayacak"

24 Haziran’da yapılacak erken seçim öncesi CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi arasındaki görüşmelerde hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de Meclis seçimi konuşuldu, ortak bir aday oluşturulamadı. Saadet Partisi hafta sonu yaptığı yetkili kurul toplantılarında yaptığı eğilim yoklamasında öne çıkan 2 isim Temel Karamollaoğlu ve Abdullah Gül oldu.Duvar'da yer alan haberde "Bu durumda Temel Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olması da sürpriz olmayacak" denildi.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberien göre, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ortak aday arayışı karşılık bulmadı. Bu konuda İyi Parti’nin ısrarı etkili oldu. İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, “Meral Hanım’ın adaylığındaki kararlılık sonuna kadar devam edecek. CHP’nin de böyle bir talebi olmadı. CHP de her partinin kendi adayını göstermesi yanlısı” dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Habertürk TV’de katıldığı yayında, Meral Akşener’in ‘ortak aday’ olması olasılığı ile ilgili, “Akşener’in engellenmesinin önünü kaldırdık. CHP kendi adayını çıkartacak” dedi.

Akşener 100 bin imzadan vazgeçmedi

Seçime girmeme olasılığı üzerine Meclis’te CHP desteğiyle grup kuran İyi Parti’nin genel başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplamasına gerek kalmadı. Ancak partide yapılan son değerlendirmelerde 100 bin imza ile aday gösterilmesi kararından vazgeçilmediği öğrenildi.

Görüşmeler henüz son bulmadı ama tablo Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tüm partilerin kendi adayını çıkardığı bir sürece evriliyor. CHP Cumhurbaşkanı adayı ve ittifak tartışmaları konusunda en kritik toplantılarından birini yarın yapmaya hazırlanıyor. Önce MYK, ardından olağanüstü toplantıya çağrılan Parti Meclisi’nde bugüne kadar yapılan temaslar, yapılan araştırmaların sonuçları masaya yatırılacak, üyelerin görüşleri alınacak.

CHP’nin kendi Cumhurbaşkanı adayını göstermesi durumunda adayın ya Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ya da CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici olacağı konuşuluyor.

“Sıfır baraj ittifakı”

Partiler arası temasta gündeme getirilen konulardan biri de “sıfır baraj ittifakı” oldu. İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray bu öneriyi doğruladı, “Bu değerlendirilmesi, üstüne iyi çalışılması gereken bir öneri. Önümüzdeki seçim süreci çok kısa ve sıfır hata ile götürmemiz gereken bir seçim süreci olduğu için bu teklifi İyi Parti olarak aldık, yetkili organlarda değerlendiriyoruz. Alternatif öneriler çıkartabilir veya bunun üzerine bir değerlendirme yapabiliriz. Henüz karara varılmadı” dedi.

CHP’nin tartışmaya açtığı Cumhur İttifakı dışında kalan tüm siyasi partileri içine alan ittifak önerisinde henüz son aşamaya gelinmedi. İyi Parti öneriyi değerlendiriyor, Saadet Partisi sıcak bakıyor ama çekinceler var. Çekincelerin başında da HDP’li bir ittifak tablosunun yaratabileceği risklere dikkat çekiliyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in uzun zaman önce dile getirdiği İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifakı güçlü bir olasılık olarak formüller arasında öne çıkıyor. Eğer bu ittifak kararı çıkarsa İyi Parti ile Saadet Partisi ittifak protokolü imzalayarak oy pusulasında yan yana gelecek. Demokrat Parti’ye ise İyi Parti listelerinde yer verilecek.

Karamollaoğlu'nun adaylığı sürpriz değil

İyi Parti ile ittifakı güçlü bir olasılığa dönüşen Saadet Partisi’nde ise ana gündem Cumhurbaşkanı adayı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara temaslarının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek. Geniş ittifak, ortak aday noktasında çok fazla yol kat edilmediği için Gül’e ziyaret bu durumda daha çok “nezaketen” olacak. Saadet Partisi hafta sonu yaptığı yetkili kurul toplantılarında eğilim yoklaması yapmıştı. Bu yoklamada öne çıkan 2 isim Temel Karamollaoğlu ve Abdullah Gül olmuştu. Bu durumda Temel Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olması da sürpriz olmayacak.

Son bir lider zirvesi olabilir

CHP yöneticilerinden edindiğimiz bilgiye göre YSK seçim takvimi taslağına göre ittifak konusunda 3 Mayıs’a, Cumhurbaşkanı adaylığı için ise 15 Mayıs’a kadar süre var. Bu zaman dilimleri içinde yeni liderler turu veya zirvesi gerçekleşebilir. Bu durum önümüzdeki günlerde de birçok seçeneğin konuşulacağı, yeni seçeneklerin değerlendirileceği anlamına geliyor.