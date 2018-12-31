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Temel Karamollaoğlu'ndan ‘kedili' yılbaşı mesajı

Saadet Partisi lideri, yeni yılda 'kavgasız, gürültüsüz ve kardeşlik ikliminin oluştuğu bir Türkiye' temennisinde bulundu

31 Aralık 2018 21:31

T24

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2018’in sona erip 2019’un başlangıcını ‘kedili’ bir yılbaşı mesajıyla kutladı.

Kişisel Twitter hesabından kedilerin yer aldığı bir fotoğraf paylaşan Karamollaoğlu, “#2019 için şu kare kadar güzel bir Türkiye hayalim var! Kavgasız, gürültüsüz ve kardeşlik ikliminin oluştuğu bir Türkiye temennisiyle…” ifadelerini kullandı.

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