Gündem
Temel Karamollaoğlu'ndan ‘kedili' yılbaşı mesajı
Saadet Partisi lideri, yeni yılda 'kavgasız, gürültüsüz ve kardeşlik ikliminin oluştuğu bir Türkiye' temennisinde bulundu
T24
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2018’in sona erip 2019’un başlangıcını ‘kedili’ bir yılbaşı mesajıyla kutladı.
Kişisel Twitter hesabından kedilerin yer aldığı bir fotoğraf paylaşan Karamollaoğlu, “#2019 için şu kare kadar güzel bir Türkiye hayalim var! Kavgasız, gürültüsüz ve kardeşlik ikliminin oluştuğu bir Türkiye temennisiyle…” ifadelerini kullandı.
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