Temel Karamollaoğlu'ndan iktidara acil kriz toplantısı çağrısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bütün siyasi parti liderlerinin bir araya geldiği acil kriz toplantısı çağrısında bulundu. Karamaollaoğlu, "İçinde bulunduğumuz krizi aşmanın ilk şartı toplumsal uzlaşı ve mutabakat ortamının sağlanmasıdır" dedi.

Saadet lideri ekonominin gidişatına ilişkin iktidara toplantı çağrısı yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dün (10 Ağustos 20418) açıkladığı ‘Yeni ekonomi modeli’nin hayal kırıklığı olduğunu belirten Karamollaoğlu, “Yeni ekonomik modelde yeni hiçbir şey yok demek abartı olmaz” diyerek borçlanarak ekonominin düzelmeyeceğini söyledi.

"Taviz yavizi doğurur"

“Elbette Türkiye’nin ekonomik ve siyasi bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığı da doğrudur” diyen Saadet lideri, ev hapsinde tutulan Rahip Andrew Brunson için de şunları söyledi:

“Bu kuşatma Sevr’den beri var. Hatta Haçlı seferlerinden bu yana var. Çünkü bu topraklar Irkçı emperyalizmin ve büyük İsrail projesinin hedefindedir. Biz biliyoruz ki, Rahip Brunson krizi de bu projenin parçalarından birisidir. Bu kriz bahane edilerek Türkiye dış politika da bir takım önemli tavizlere zorlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki verilecek her taviz ardından daha büyük bir tavizi getirecektir. Türkiye bu noktada direnmelidir ve asla tehditlere boyun eğmemelidir.”

İktidara acil kriz toplantısı çağrısı

Türkiye’nin tarihi bir dönemeçten geçtiğini belirten Karamollaoğlu, iktidara acil kriz toplantısı çağrısında bulundu:

“Üretimin olmadığı yerde de kalkınma olmaz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyoruz; Türkiye’deki bütün siyasi parti genel başkanlarının bir araya geldiği, bir acil kriz toplantısı düzenlenmeli. İçinde bulunduğumuz krizi aşmanın ilk şartı toplumsal uzlaşı ve mutabakat ortamının sağlanmasıdır. Geçmişte yapılan hatalar nasıl Türkiye’yi bu noktaya getirdiyse, bugün atılacak yanlış bir adımın maliyeti çok daha ağır olacaktır. El elden, akıl akıldan üstündür. İstişare de bereket vardır. Tüm siyasi liderlerin içinde yer aldığı geniş katılımlı bir toplantı içeriye ve dışarıya birlik-beraberlik görüntüsü verecek ve cumhurbaşkanının elini güçlendirecektir."