Temel Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan yorumu: Erbakan hocamız hayatta olsaydı falakaya yatırırdı

T24

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan’ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’la ilgili olarak “Erbakan hocamız hayatta olsaydı, falakaya yatırırdı" yorumunda bulundu.

Adana’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın Refah Partisi’ni yeniden kurma girişimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Ancak yapacak bir şey yok. Demokrasilerde böyle şeyler var. Erbakan hocamızın oğlu, kendisini de severiz böyle bir girişimde bulundu. Eğer Erbakan hocamız hayatta olsaydı, herhalde kendisini falakaya yatırırdı" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin kuruluşunu sosyal medyadan duyurduğu mesajında, “Partimizin kuruluş dilekçesini Kurucular Kurulu Üyemiz Şehzade Abdulhamit Kayıhan Osmanoğlu ile birlikte imzaladık. Allah hayırlı eylesin" demişti.