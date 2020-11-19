Temel Karamollaoğlu: Ne Anayasa'sı ya önce ‘Babayasa'yı bir bitirelim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Anayasa toplantısı iddiası hakkında konuştu. Karamollaoğlu, "Ne Anayasa'sı ya önce ‘Babayasa'yı bir bitirelim. Bizim hukuk sistemimiz darmadağın, zihniyetimiz düzgün değil. Her tarafımız dökülüyor ülke olarak. Sebep Anayasa değil, emin olun bu Anayasa'nın içinde ülkenin problemlerinin tamamına yakınını çözmek mümkün. İyi niyet, şeffaflık, dürüstlük varsa" dedi.

Millet İttifakı'nın HDP ile birlikte Anayasa çalışmaları yaptığı iddialarını 'dedikodu' diye nitelendirerek, "2 buçuk-3 sene önce seçimlere giderken Millet İttifakı'nın temelini oluşturan esas ilkeler gizli değil, birkaç toplantıda ele alındı, bir metin haline getirildi ve deklare edildi. Millet İttifakı'nın hangi temellere oturtulduğunu anlatmak için, Anayasa yapmak için değil" dedi.

Karamollaoğlu, iddialar için şu yorumu yaptı:

"Ben bu tip açıklamaları hakikaten ülkeye zarar veren, dedikodulara sebep olan, milleti farklı mecralara sürüklemeye çalışan, özellikle de iç hesaplaşmayı hedef alan iddialar olduğu için hiçbir zaman üzerinde de durmuyorum. "