Temel Karamollaoğlu'ndan Koronavirüs'e yakalanan Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da Koronavirüs'e yakalanması nedeniyle tedavi altına alınan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "İnşallah birkaç gün içinde daha iyi bir noktaya geleceğini ümit ediyorlar" dedi.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Covid-19 nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılmış, ardından dün partiden yapılan açıklamada Asiltürk'ün zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle fenalaştığı ve Ankara’ya getirilerek tedavi altına alındığı bildirilmişti. Bugün Ankara Şehir Hastanesi'nde Asiltürk'ü ziyaret eden Karamollaoğlu, ziyaretinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda dinleniyor, doktorlarımızın kontrolü altında. İstanbul’dan buraya gelmesi iyi olmuş. Sayın Sağlık Bakanı’mıza özellikle teşekkür ediyorum, buradaki bütün personele de… Çok büyük ilgi gösteriyorlar. İnşallah birkaç gün içinde daha iyi bir noktaya geleceğini ümit ediyorlar. Şimdilik bir müşahede altında. Ümit ediyorum ki kısa zamanda, birkaç gün içinde toparlanır. Biz de o zaman geldiğimizde sizlere daha güzel, değişik haberleri veririz.

(Yoğun bakımda mı sorusu üzerine) VIP serviste, normal bir bakım altında. Anladığım kadarıyla oksijen veriliyor. Ben kendisini gördüğüm zaman uyuyordu. İnşallah kısa zamanda daha iyi bir noktaya gelecek. Eşinin durumu çok daha iyi, kendisini toparlamış zaten."

"Aşı olup olmadığını bilmiyorum"

Asiltürk'ün aşı olmadığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Karamollaoğlu, "Aşı olup olmadığını bilmiyorum. Aşı olanlar da var, olmayanlar da var. O yüzden şu an onunla ilgili bir şey söyleyemem" yanıtını verdi.

Asiltürk hastaneye geldiğinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Ankara Şehir Hastanesi'nde olduğu öğrenildi. (ANKA)