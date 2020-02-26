Temel Karamollaoğlu: Sağlıkta, ekonomide, dış politikada her alanda korkunç bir çıkmazın içindeyiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, iktidarın yanlış politikalarının acısını çektiğini söyleyerek "Türkiye Suriye ve Libya üzerinden yalnızlaştırılmak isteniyor. Eğer bu oyuna gelinirse hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok ağır sonuçları olacağı açık. Biz bir kardeşlik vazifesi olarak iktidardan dış politika anlayışlarını gözden geçirmelerini tekrar rica ediyoruz. Bugün Türkiye bir çıkmazın içine girmiştir. Sağlıkta, ekonomide, dış politikada her alanda korkunç bir çıkmazın içindeyiz" dedi.

28 Şubat form değiştirdi

28 Şubat'ın yıldönümüne değinen Karamollaoğlu 28 Şubat'ın Türkiye açısından ağır sonuçları olduğunu söyledi. 28 Şubat’ta Türkiye’nin demokrasisinin darbe aldığını belirten Karamollaoğlu şöyle devam etti:

"Peki, bugün Türkiye’de gerçekten kâmil manada demokratik bir ortamdan bahsedebiliyor muyuz? 28 Şubat’ta adalet darbe aldı. Hukuk yerle bir edildi. Kararlar emir komuta zinciri altında verildi. Peki, bugün Türkiye’de bağımız bir yargıdan söz edebiliyor muyuz? Hâkimlerin kararlarını özgürce verebildiği bir Türkiye’den bahsedebiliyor muyuz?"

"Bugün özgür bir basından bahsedebiliyor muyuz?"

"28 Şubat basın özgürlüğüne darbe vurmuştu. Gazetecilerin, yazarların, aydınların birçoğu vesayet rejiminin borazanı olmuştu. 28 Şubat’ta Gazete patronları banka paylaşıyor, ihale peşinde koşuyordu. Peki, bugün özgür bir basından bahsedebiliyor muyuz? Artık ihale peşinde koşan gazete patronları kalmadı diyebiliyor muyuz?

28 Şubat’ta düşüncesinden dolayı gece yarısı insanların evleri basılıyor, sorgusuz sualsiz gözaltına alınıyordu? Şiir okudu diye belediye başkanları görevlerinden alınıyor hatta hapse atılıyordu. Peki, bugün durum farklı mı?

28 Şubat’ın bir ürünü olan AK Parti iktidarının Türkiye’yi getirdiği nokta maalesef 28 Şubat’ın form değiştirmiş halidir. Türkiye’nin bugün demokrasisi de, ekonomisi de, adaleti de, medyası da 28 Şubatı hatırlatır hale gelmiştir."

"İktidara dış politika anlayışlarını gözden geçirmelerini tekrar rica ediyoruz"

Türkiye'nin, iktidarın yanlış politikalarının acısını çektiğini söyleyen Karamollaoğlu Türkiye'nin bugün Libya ve İdlib’de bir bataklığa çekilmek istendiğini belirtti. Karamollaoğlu açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Türkiye Suriye ve Libya üzerinden yalnızlaştırılmak isteniyor. Eğer bu oyuna gelinirse hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok ağır sonuçları olacağı açık. Biz bir kardeşlik vazifesi olarak iktidardan dış politika anlayışlarını gözden geçirmelerini tekrar rica ediyoruz. Bugün Türkiye bir çıkmazın içine girmiştir. Sağlıkta, ekonomide, dış politikada her alanda korkunç bir çıkmazın içindeyiz. Geçmişte iktidar iş başına gelirken başbakana fırlatılan kasadan bahsediyorduk. Bugün intiharlardan bahsediyoruz, keşke elli kasa fırlatılsa da bu intihar haberlerini duymasak."

"Koronavirüs'e karşı tedbirler arttırılmalı"

Karamollaoğlu, koronavirüs ile ilgili de hükümete tavsiyelerde bulundu:

"Şu an dünyanın içinde bulunduğu en önemli konulardan birisi giderek yayılan Koronavirüs salgınıdır. Dünya sağlık örgütünün açıklamaları ve hastalığın yayıldığı ülkelerdeki tablo bize endişe vermektedir. Bu konuda en büyük endişemiz hastalığın ülkemizde de ortaya çıkmasıdır. Bu konuda gereken bütün önlem ve tedbirlerin en üst seviyeden alınmasını umut ediyoruz. Bunun yanı sıra hastalıkla alakalı bir diğer korkumuz karantina ve sağlık hizmetlerinin tam sağlanamayacağı Suriye ve Irak’ta ki savaş bölgelerine yayılmasıdır. Bu önü alınamayacak bir drama dönüşebilir. Bu sebeple Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin tamamı bu hususu da her daim göz önünde tutmalıdırlar."