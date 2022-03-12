Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ekonomik pandemi’ ile karşı karşıyayız adeta! Evde vatandaşımız kombisini kapatıyor, esnafımız kepenk kapatıyor, dolmuş, otobüs ve taksi şoförlerimiz kontak kapatıyor” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye’nin ekonomik durumunu Koronavirüs pandemisine benzetti. Akaryakıt, doğal gaz ve gıda ürünlerine gelen zamlara sosyal medya hesabından tepki gösteren Karamollaoğlu, “Hükümet ise gözünü, kulağını kapatmış; ya da daha vahimi görmezden, duymazdan geliyor” dedi.

Karamollaoğlu’nun yaptığı açıklama şöyle:

"Kapanma döneminden sonra şimdi de kapatma dönemini yaşıyoruz"

“Kapanma döneminden sonra şimdi de kapatma dönemini yaşıyoruz. ‘Ekonomik pandemi’ ile karşı karşıyayız adeta! -Evde vatandaşımız kombisini kapatıyor, -Esnafımız kepenk kapatıyor, -Dolmuş, otobüs ve taksi şoförlerimiz kontak kapatıyor; kapatmak zorunda kalıyor…

Hükümet ise gözünü, kulağını kapatmış; ya da daha vahimi görmezden, duymazdan geliyor. Halbuki, hayat pahalılığına karşı virüsle mücadele eder gibi ciddiyetle tedbir alınması gerekir. Gelinen noktada, öncelikle ‘eşel mobil sistemi’ derhal yeniden hayata geçirilmelidir.”