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Temel Karamollaoğlu afişlerine saldırı: Türkiye'de kirli bir siyaset vardır

"Her şeyde bir hayır vardır"

20 Mart 2018 13:30

Isparta'da pazar günü partisinin programına katılacak Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu davet afişlerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyanarak zarar verildi. İl Başkanı Cevat Gencay, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyleyerek, "Türkiye'de kirli bir siyaset vardır" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 25 Mart Pazar günü Halıkent Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yapacağı program için geçen hafta kentte bulunan billboardlara duyuru afişleri asıldı.

Önceki gece bilinmeyen saatte 113'üncü Cadde ve Yeni Sanayi Sitesi'nde asılı 10'dan fazla afiş kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyandı. Karamollaoğlu'nun afişteki fotoğrafının çene kısmı siyah sprey boyayla boyanırken, parti logosu ve bazı afişlerin üzerine de çarpı işaretleri konuldu. 

"Türkiye'deki siyasetin Isparta'ya yansıması bu"

Partililerin durumu haber vermesi üzerine İl Başkanı Cevat Gencay, afişleri inceledi. İl Başkanı Gencay, saldırıyı yapanların yakalanması için suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Gencay, Ülkeyi 1970'li, 80'li yıllara götürmek isteyenlerin bir eseridir bu. Maalesef Türkiye'de kirli bir siyaset vardır ve bu da Isparta yansımasıdır. Yukarıdakilerin birbirleriyle olan kavgaları halka kadar yansımaktadır. Biz düşman değiliz. Biz rakibiz. 'Biz sizden daha iyi hizmet ederiz' rekabetidir siyaset. Her şeyde bir hayır vardır. 2019 yakındır ve korkunun ecele faydası yoktur. Biz geliyoruz ve bütün bu anlaşmazlıkları sonlandıracağız dedi.

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