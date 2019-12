'Temel Bey yerine siz gidebilirsiniz'

T24 -

Hukuk eğitimine devam

Hamdi Topçu seçildi

Yıldırım: Herhalde vekâleten geldi

Günün kulisi

Milliyet gazetesi yazarı Eylem Türk'ün haberine göre Karlıtekin'in istifasının arkasında Genel Müdür Temel Kotil ile çalışmak istememesi yattığını belirten Karlıtekin şunları söyledi:“Birkaç aydır bu konuda ısrarcı oldum. ‘Gayet başarılı bir resim veriyorsunuz, böyle devam etsin’ dediler. Ben de devam etmek istemediğimi söyledim. Israrlı olunca, ‘Madem o kadar ısrarcı oluyorsun o zaman bu görevi bırakmakta serbestsin’ dediler. Yani mevcut durumun başarılı olduğu, böyle bir şeye gerek olmadığı kanaati olunca, ben de talebimde ısrarlı olunca benim ayrılabileceğim söylendi.”THY’nin Maliye Bakanlığı’na bağlı olduğunu hatırlatanKarlıtekin, “Maliye Bakanı Mehmet Şimşek randevu talebim üzerine bu değerlendirmeyi bana tebliğ etti. O kadar. Teşekkür edip ayrıldım. Hiçbir kızgınlığım yok. Bu göreve getirdiler sağolsunlar” dedi.THY’nin halka açık bir şirket olduğunu söyleyen Karlıtekin, “2006 yılında ikinci halka arzla birlikte çoğunluk devletten çıktı. Temel Bey de daha önceki dönemde atandı. Temel Bey’in göreve atandığı esnada THY kamu hisseleri çoğunlukta olduğu için genel müdürün ataması hükümet tarafından Maliye Bakanlığı üzerinden yapılıyordu. Halka arzlardan sonra bu uygulama son buldu. Ancak geliş şekli böyle olduğu için görevden alınması da usulen Maliye Bakanlığı’nın oluruyla olması gerekiyordu. Bu olur temin edilemeyince ben de bu teklifi yönetim kuruluna getiremedim ve görevi bıraktım” dedi.Yönetim kuruluyla tümüyle uyum içinde olduğunu kaydeden Karlıtekin, “Kimseyle bir problemim yoktu. Temel Bey’in akçeli işlerde her zaman arkasındayım ve kefilim. Ama yönetim üslubu ve meselelere bakış açısı tamamen benden farklıydı. Ben bu şekilde çalışmak istemedim. Temel Bey ile belli konularda fikir ayrılıklarımız oldu. Hep oldu. Ama bunlar kişisel değil” dedi.Karlıtekin, “Bu açıklamayı gereksiz spekülasyonları bitirmek için yapıyorum. Kalan arkadaşlar devam etsinler, hayırlı uğurlu olsun. Hamdi Bey’in atanması isabet olmuş. Mutlu oldum. Hamdi Bey benim dostum. Beni her zaman destekleyen ve anlayan bir kişi” diye konuştu.İngiltere’de hukuk eğitimi aldığını söyleyen Karlıtekin, “Hukuk eğitimine bu yıl başladım. Eğitimime devam edeceğim. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan teklif de gelmedi kısa vadede böyle bir planım da yok” dedi.THY Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hamdi Topçu seçildi. Rize’nin Çayeli ilçesinde 1964’te doğan Topçu, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1986 yılında mezun oldu. Mali müşavir olan Topçu, dün yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Beş yıldır Yönetim Kurulu’nda Başkan Vekili olarak görev yaptığım için, omuzlarıma aldığım yükün ne derece ağır olduğunun ve sorumluluk yüklediğinin bilincindeyim. THY’yi ‘uçuran’ ekibin içinde yer almak, benim için her zaman bir övünç vesilesi olacak.”Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da yaptığı açıklamada, “Herkes bir göreve gelir, görevini yapar. Her gelişin bir gidişi var. Arkadaşımızın kendi iradesiyle yaptığı bir tercihtir. İstifa kararı almıştır” dedi. Yıldırım gazetecilerin, “THY’ye yeni seçilen başkanı nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, “O herhalde vekâleten geldi, yıllık genel kurula kadar” yanıtını verdi.Milliyet gazetesinden Songül Hatısaru'nun haberine göreyse kulislerde Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin’in istifasıyla sonuçlanan sürecin, THY yönetiminde bir süredir yaşanan çatışmanın bir sonucu olduğu konuşuluyor. Başbakan’a kadar taşındığı iddia edilen süreçte Karlıtekin’i istifanın eşiğine getiren çatışma ise AnadoluJet olarak gösteriliyor. Karlıtekin’in geliştirdiği AnadoluJet projesiyle yolcuya sunulan ilave servislerin yalınlaştırılmasıyla elde edilen maliyet avantajı, bilet ücretlerine yansıtılarak daha geniş halk kitlesinin hava ulaşım hizmetinden yararlanması sağlanmıştı.Karlıtekin’nin çalışmalarına, THY’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilen Hamdi Topçu’nun ve Genel Müdür Temel Kotil’in başından bu yana sıcak bakmadığı söyleniyor. Nitekim geçmiş dönemde Candan Karlıtekin’in, AnadoluJet’i tanıttığı Sky Life’ın bir sayısında Temel Kotil’in her sayıda rutin olarak yayınlanan yazısı yer almamıştı. İkili arasında ateşi asıl fitilleyen gelişmenin ise Karlıtekin’nin, AnadoluJet’i, THY bünyesinden çıkarmaya yönelik çalışmaları olduğu belirtildi. Karlıtekin karşı çıksada kendisini istifaya götüren gelişmeler bu aşamada başladı.THY’ye yakın kaynaklar, Karlıtekin’le yıldızı bir türlü barışmayan Hamdi Topçu’nun, Karlıtekin’in önerdiği haliyle AnadoluJet’in verimli bir proje olmayacağı yönünde Ankara’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a kadar taşınan söyleminin Karlıtekin’i rahatsız ettiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yakınlığı ile bilinen Karlıtekin’i istifaya götüren tek gelişmenin AnadoluJet olmadığı da iddialar arasında. Bu iddialara göre diğer gelişme ise Atilay Ayçin’in yeniden Hava-İş Sendikası’nın başına seçilmesi oldu.