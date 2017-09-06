TEM'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Bolu’da TEM otoyolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralanırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 UV 3777 plakalı otomobil sürücüsü Vedat Usta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çaptı. Aynı istikamete seyreden 06 GA 5442 plakalı otomobil sürücüsü Sevinç Çağlayan ise önünde bulunan Vedat Usta’nın otomobiline çarptıktan sonra yolun solunda bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Önündeki araca çarpan Sevinç Çağlayan, kazadan birkaç saniye sonra sol şeritte seyir halinde olan Alper Tekten yönetimindeki 34 HMV 62 plakalı otomobilin arkadan çarpmasıyla bir şok daha yaşadı.





3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında can kaybı yaşanmazken, Sevinç Çağlayan ve Vedat Usta, Zeynep Usta, Hayrunisa Usta, Hassa Meryem, Ayşe Fatma ve Fatma Zehra isimli şahıslar yaralandı.





Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu’da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

