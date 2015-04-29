T24 LogoT24 Logo
Gündem

TEM'de meydana gelen zincirleme kaza, İstanbul'u felç etti

TEM Selimpaşa İstanbul yönünde meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor

29 Nisan 2015 20:38

TEM Selimpaşa İstanbul yönünde iki TIR, bir tanker, bir otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

DHA'da yer alan habere göre, kaza, TEM otoyolu Selimpaşa mevkisinde meydana geldi. Edirne istikametine seyreden bir TIR, aniden kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bariyerleri aşan TIR, İstanbul istikametine seyreden bir TIR ile otomobile çarptı. Kaza sonrası TIR birden alev aldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada TIR şoförü ağır yaralanırken, çarptığı araçlarda bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti yaklaşık 1,5 saat kapalı kaldı. Kazaya karışan TIR’ın yoldan kaldırılmasından sonra Otoyol’un İstanbul istikametinde trafik kontrollü olarak tek şeritten verilmeye başlandı.

Ölen 2 kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı.

ETİKETLER

dhatemtrafikkazaölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24