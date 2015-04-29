TEM'de meydana gelen zincirleme kaza, İstanbul'u felç etti

TEM Selimpaşa İstanbul yönünde iki TIR, bir tanker, bir otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

DHA'da yer alan habere göre, kaza, TEM otoyolu Selimpaşa mevkisinde meydana geldi. Edirne istikametine seyreden bir TIR, aniden kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bariyerleri aşan TIR, İstanbul istikametine seyreden bir TIR ile otomobile çarptı. Kaza sonrası TIR birden alev aldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada TIR şoförü ağır yaralanırken, çarptığı araçlarda bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti yaklaşık 1,5 saat kapalı kaldı. Kazaya karışan TIR’ın yoldan kaldırılmasından sonra Otoyol’un İstanbul istikametinde trafik kontrollü olarak tek şeritten verilmeye başlandı.

Ölen 2 kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı.