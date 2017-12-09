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TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA: 4 POLİS HAFİF YARALI

-Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA TEM Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda  biri sivil polis aracı olmak üzere 3 otomobil zincirleme kaza yaptı

09 Aralık 2017 12:56

-Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA
TEM Okmeydanı Bağlantı Yolu\'nda  biri sivil polis aracı olmak üzere 3 otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazada 4 polis hafif yaralandı. 
Kaza, TEM Okmeydanı Bağlantı Yolu girişinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Sivil polis aracı önünde seyreden iki otomobile daha sonra bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisindeki 4 polis hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine saplık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bir süre kapalı aklan TEM otoyolu kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra normale döndü.

Görüntü Dökümü:
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Yaralıların ambulansa alınması
Kazaya karışan otomobiller
TEM\'de oluşan trafik
Kaza yapana araçların kaldırılması
Trafiğin normale dönmesi
Genel ve detaylar
 

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