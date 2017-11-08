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TEM'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) TEM otoyolu Samandıra mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

08 Kasım 2017 13:28

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) TEM otoyolu Samandıra mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yol Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı. 

Kaza, saat 09.30 sıralarında TEM otoyolu Edirne istikameti Samandıra mevkiinde meydana geldi. Trafiğin akışının bir anda yavaşlamasından dolayı 1\'i minibüs 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAF) 

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