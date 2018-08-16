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TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA : 2 YARALI

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Pendik Kurtköy TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

16 Ağustos 2018 17:19

 

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Pendik Kurtköy TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü
Kaza 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Kurtköy Kavşağı\'nda meydana geldi. İddiaya göre trafiğin bir anda yavaşlaması nedeniyle 5 araç birbirine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri dubalar koyarak çevre güvenliği aldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye gönderilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANADI
Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Temizlik çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü
-Kazaya karışan araçların görüntüsü
-Sürücülerden görüntü
-Kazaya karışan bir ailenin görüntüsü
-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü
Trafik yoğunluğu
-Araçların kaldırılması
-Genel ve detay görüntüler

16.08.2018 - 14.01 Haber Kodu : 180816112

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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