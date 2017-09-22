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TEM'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA) TEM Otoyolu’nda Hadımköy mevkiinde bir yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı

22 Eylül 2017 12:00

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA) TEM Otoyolu’nda Hadımköy mevkiinde bir yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Ankara istikametine ilerleyen otobüste saat 07.00 sıralarında motor kısmında başlayan yangın bir anda büyüdü. 

Dumanların yükseldiğini gören şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek durdurdu. Şoför ve yolcular indikten sonra alevler büyüdü.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken TEM\'de trafik yoğunluğu oluştu. Otobüsün yanması sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

(FOTOĞRAF)

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