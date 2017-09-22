 TEM'DE YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI 

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu’nda Hadımköy mevkiinde bir yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Ankara istikametine ilerleyen otobüste saat 07.00 sıralarında motor kısmında başlayan yangın bir anda büyüdü.

Dumanların yükseldiğini gören şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek durdurdu. Şoför ve yolcular indikten sonra alevler büyüdü.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken TEM\'de trafik yoğunluğu oluştu. Otobüsün yanması sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Sosyal medyada paylaşıyan görüntü

