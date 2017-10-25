TEM'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski ebe tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, TEM gişelerinde jandarma tarafından yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi eski ebe 29 yaşındaki G.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Köşen Köyü TEM otoyolu gişeler mevkiinde yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan G.M.\'yi gözaltına aldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde ebeyken meslekten ihraç edilen G.M.\'nin \'Bylock\' kullanıcısı olduğu belirtildi.

G.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.