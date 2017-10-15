TEM'DE VİNÇ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI(geniş haber)

Haber-Kamera:Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)

TEM otoyolunda vinç yardımıyla aydınlatma direklerinin bakımını yapan iki işçi vincin devrilmesi sonucu yola savruldu. Kazada bir işçi hayatını kaybetti diğeri ise yaralandı. Devrilen vinç nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Kaza saat 00.15 sıralarında TEM Otoyolu, Ankara istikameti Bayrampaşa Otogar ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 ZK 266 plakalı Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait vinc ile otoyoldaki aydınlatma direklerinin bakımını yapan 2 işçi vincin henüz bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu yola savruldu. Kazada İsmail Sungur olay yerinde hayatını kaybederken, Zafer Keskin ise yaralandı.

Vücudunda kırıklar bulunan Keskin, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

TEM OTOYOLU ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

Devrilen vinç nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti kaza nedeniyle araç geçişine kapatıldı. Polis ekipleri araçları, Bayrampaşa Otogar ayrımına yönlendirilirken Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. Edirne istikametinde ise trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.Devrilen vinç uzun çalışmalar sonucu saat 03.45 sıralarında kaldırıldı. Trafik ise normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Devrilen vincin görüntüsü

-Yerdeki cesetten görüntü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Trafikten görüntü

-Vincin kaldırılması

-Genel ve detaylar