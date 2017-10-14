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TEM'de trafik kazası; 1 ölü, 3 yaralı

Hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

14 Ekim 2017 14:29

Bolu'dan geçen TEM'de TIR'ın arkadan çarptığı otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında TEM'in Elmalık Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden İsa Eruslu yönetimindeki kereste yüklü TIR, önde giden Baykurt Güner yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan araçtaki 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Arkada oturan Fatma Özçelik´in öldüğü belirlendi. 

Yaralanan sürücü Baykurt, Birgül ve Neşet Güner ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi´ne kaldırıldı. Fatma Özçelik´in cesedi de Cumhuriyet Savcısının incelemesi  ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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