TEM'de TIR devrildi, trafik ulaşıma kapandı

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde, TEM Otoyolu Körfez gişeleri mevkiinde TIR'ın devrilmesi sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 16.10 sıralarında TEM Otoyolu Körfez gişeleri mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ’a gitmekte olan Yahya Atman yönetimindeki 78 YA 973 plakalı TIR, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. TIR çarpmanın etkisiyle devrilirken, dorsesinde bulunan 18 ton ağırlığındaki tomruklar yola saçıldı. Tomruk yüklü TIR’ın yola devrilmesi ile otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kazanın olduğu bölgede uzun araç konvoyları oluştu. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken, aracın ve yola dökülen tomrukların kaldırılması için çekiciler istenildi. Karayolları görevlileri tomrukları yolun kenarına yuvarladı.

Trafik ekipleri, İstanbul istikametine gitmekte olan araçları ise TEM Otoyolu Körfez gişelerinden D-100 Karayolu’na yönlendirdi. D-100 Karayolu’nu kullanan araçlar Hereke gişelerinden yeniden otoyola yönlendirildi. Saat 17.30 sıralarında, kaza yapan aracın ve tomrukların yoldan kaldırılmasıyla TEM yolu tekrar ulaşıma açıldı.