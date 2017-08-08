TEM'de TIR devrildi: 1 ölü

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde seyir eden bir TIR önce trafik tabelasına ardından da bariyerlere çarparak devrildi. TIR'daki demirlerin yola dökülmesi sonucu iki yönde de trafik durdu. Kazada TIR şoförü Hüseyin Semiz hayatını kaybetti.

Saat 09.00 sıralarında meydana gelen kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen TIR'ın sürücüsü Hüseyin Semiz'in (35), henüz belirlenemeyen nedenle Çatalca mevkiinde direksiyon hakimiyetmesi sonucu meydana geldi. TIR kontrolden çıkarak orta bariyere çarptı. Bariyerleri ezerek ilerleyen TIR, otoyol yönlendirme levhasını ve aydınlatma direklerini devirdikten sonra durabildi.

2 saatte çıkarılabildi

Kazada, TIR'ın dorsesindeki inşaat demirleri yola ve aracın şoför mahallinin üzerine devrildi. Feci kazada şoför Hüseyin Semiz, demirlerin altında kalarak yaşamını yitirdi. Vinç yardımıyla demirlerin kaldırılmasının ardından Semiz'in cesedi 2 saatte çıkarılabildi.

Trafik uzun süre tek şettiren verilebildi

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda her iki yönde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışı yaklaşık 3,5 saat tek şeritten sağlandı. TIR'ın, yola saçılan demirlerin ve bariyer parçalarının kaldırmasının ardından trafik normal seyrine döndü.