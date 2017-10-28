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TEM'de ters şeritte ilerleyen 'TIR dehşeti'; o anlar kamerada (1)

Hakan KAYA -Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, (DHA)- TEM Otoyolu'nda ters şeritten ilerleyen TIR ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı

28 Ekim 2017 07:52

Hakan KAYA -Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, (DHA)- TEM Otoyolu\'nda ters şeritten ilerleyen TIR ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polisler, aracı havaya ateş açarak durdurmaya çalıştı. TIR şoförü tekerleği patlak bir şekilde hızla ilerleyişini sürdürdü. Bu anlarda aracın ön tekerleğinden etrafa kıvılcımlar saçıldı. O anlar bir amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. 
TIR şoförü gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. 

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