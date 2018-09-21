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TEM'de taksinin çarptığı yaya öldü

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışırken taksinin çarptığı Hakan Katırcıoğlu (30), öldü

21 Eylül 2018 13:44

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Çayırova ilçesinde, TEM\'de yolun karşısına geçmeye çalışırken taksinin çarptığı Hakan Katırcıoğlu (30), öldü.
Kaza, dün akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Çayırova ilçesi Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İlhami Çobanoğlu (69) yönetimindeki 54 T 0114 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Katırcıoğlu\'na çarptı. Kazada, Hakan Katırcıoğlu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Hakan Katırcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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