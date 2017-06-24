T24 LogoT24 Logo
Gündem

TEM'de son durum ne?

Yoğunluk nedeniyle güzergahta zaman zaman hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geliyor

24 Haziran 2017 12:39

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, TEM otoyolunun Bolu kesiminde araç kuyruğuna neden oldu.

Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'dan sabah saatlerinden itibaren yola çıkanlar, TEM otoyolunun Ankara yönü Bolu Dağı Tüneli kesimi ve Kuruçay mevkisi ile Gerede Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluk oluşturdu. 

Yoğunluk nedeniyle güzergahta zaman zaman hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geliyor. 

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahlarda aldığı ek tedbirlerle ulaşımın durmaması için aralıksız çalışıyor.

Otoyolun belirli kesimlerinde de Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından radarlı hız kontrolü uygulanıyor. 

Karayolları ekipleri ise Bolu Dağı Tüneli güzergahını bölgede bulunan 87 kamera ile Tünel Kontrol Merkezi'nden takip ediyor.

Trafik ekipleri sürücülerden, aşırı hız, yakın takip, hatalı sollama yapmamalarını ve araçlarında aşırı yük taşımamalarını istedi. 

Emniyet kemerinin önemine de değinen ekipler, kemerin araçta bulananları hayata bağladığını kaydetti. 

ETİKETLER

trafikhaberaçıklamayoğunluktem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24