TEM'de servis aracı devrildi; 1 ölü 17 yaralı

İstanbul TEM Otoyolu'nda, personel taşıyan bir servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre Kaza, saat 20.00 sıralarında, Mahmutbey Gişeleri'nin 1 kilometre ilerisinde, TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde meydana geldi.

Personel taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, ölen kişinin cesedi de bir süre sonra itfaiye ekibi tarafından araca konularak morga kaldırıld