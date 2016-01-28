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TEM'de servis aracı devrildi; 1 ölü 17 yaralı

Yaralılar hastanelere sevk edildi

28 Ocak 2016 22:38

İstanbul TEM Otoyolu'nda, personel taşıyan bir servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre Kaza, saat 20.00 sıralarında, Mahmutbey Gişeleri'nin 1 kilometre ilerisinde, TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde meydana geldi.

Personel taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, ölen kişinin cesedi de bir süre sonra itfaiye ekibi tarafından araca konularak morga kaldırıld

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