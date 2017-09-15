TEM'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de TEM yolunda TIR\'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM\'in Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 1\'inci Viyadük mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Melik Şeker\'in kullandığı 68 HA 269 plakalı otomobil, önde giden Ali Şişlioğlu yönetimindeki TIR\'a çarptı. Sürücü Melik Şeker ve yanındaki Nuray Keleşoğlu, yaralandı. Melik Şeker, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Nuray Keleşoğlu özel hastaneye kaldırıldı. Keleşoğlu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.