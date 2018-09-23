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TEM'DE LÜKS ARAÇLA KOLTUK TAŞIDILAR 

  Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK-İSTANBUL DHA TEM otoyolunda bir sürücünün üstü açık lüks otomobiliyle koltuk taşıması dikkat çekti

23 Eylül 2018 15:26

 

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK-İSTANBUL DHA
TEM otoyolunda bir sürücünün üstü açık lüks otomobiliyle koltuk taşıması dikkat çekti.
Görüntüler TEM Otoyolu Okmeydanı mevkinde dün 16.30 sıralarında kaydedildi. Lüks araç, arka koltuğuna yerleştirilen kırmızı koltukla bir süre dörtlülerini yakarak sağ şeritte devam etti. Daha sonra Okmeydanı bağlantı yoluna giren araç gözden kayboldu. O anlar DHA kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü dökümü
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-Lüks aracın koltukla trafikte seyretmesi


 
 

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