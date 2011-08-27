TEM'de kuyruk 15 km'ye ulaştı

T24 - Bayram tatili için büyük kentlerden dün akşamdan itibaren yola çıkan binlerce araç, karayollarındaki trafikte yoğunluğa neden oldu. Özellikle TEM yolunun Ankara yönünde yoğunluk gözlenirken, otoyolun Düzce- Bolu ve Gerede arasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.



Yollarda dünden başlayan trafik bu sabah saatlerinde daha da arttı. TEM yolunun Bolu ve Düzce kesimlerinde Ankara yönüne doğru araç yoğunluğu yaşandı. Gerede gişeleri kavşağında bağlantı yolunun tek şeritli olması nedeniyle araçlar yaklaşık 15 kilometrelik kuyruk oluşturarak ilerleyebildi. Karadeniz şehirlerine gitmek isteyenler Gerede gişelerinde oluşan konvoyda yavaş ilerleyerek gişelerden geçti.



Kavşakta bekleyen trafik ekipleri sık sık yoğunluk hakkında telsizle merkeze bilgi verdi. Yoğunluğun çok fazla olması durumunda araçların Gerede gişelerinden önceki Yeniçağa gişelerine yönlendirilmesi istendi. Karadeniz illerine gitmek için Gerede gişelerinden araçlarıyla geçenler, Gerede ile Karabük arasındaki karayoluna yönelince bu yolda aşırı yoğunluk gözlendi.



TEM yolunun İstanbul yönünde ise trafik, diğer yöndeki sıkışıklığın aksine daha rahat seyretti:



Bayram tatili nedeniyle yaşanan yoğunluk üzerine trafik ekipleri güzergahlarda kontrollerde bulunarak, araç yoğunluğu hakkında sürekli merkeze bilgi verdi. Trafik polisleri sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda sürekli uyardı.

Eskihisar'da kuyruklar arttı



İstanbul’dan Yalova ve Bursa istimaketine gidecek olan araç sürücülerinin akınına uğrayan Gebze Eskihisar Feribot iskelesindeki yoğunluk da öğlen saatlerinde yeniden arttı.



İskele meydanı tamaman araçlarla dolarken, buradan kalkan feribotlar Yalova Topçular’dan Gebze istikametine yoğunluk olmadığından, orada bekleme yapmadan dönüyor. 14 feribotun çalıştığı Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular arasındaki yoğunluğun pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.



