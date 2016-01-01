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TEM’de karla mücadele ekibine otomobil çarptı: 3 ölü

Karla mücadele ekibine otomobil çarptı

01 Ocak 2016 10:48

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridinde bekleyen Karayolları Genel Müdürlüğü'nün karla mücadele ekibine otomobil çarptı. Kazada karla mücadele ekibinden 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'daki kar yağışı için yolda önlem alan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ekiplerinin arasına sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil daldı. 

Otomobil kayarak emniyet şeridine girdi. Otomobil, o sırada emniyet şeridinde park halindeki kar küreme araçlarının yanın bekleyen Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ekibine çarptı. 

Feci kazada 3 görevli hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ise yaralandı.

İstanbul trafiği saat 08:45 itibariyle akıcı görünürken, kazanın meydana geldiği bölgede ise çok ufak çaplı trafik yoğunluğu yaşanıyor.

 

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