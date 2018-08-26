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TEM'DE KAZA: 2'Sİ AĞIR 8 YARALI (2)

  Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA TEM otoyolun Etiler Yol ayrımında servis minibüsü kaza yaptı

26 Ağustos 2018 12:38

 

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA
TEM otoyolun Etiler Yol ayrımında servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 2\'si ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halinde olan bir servis minibüsü devrildi. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapıyor. Bazı yaralıların yerde beklediği görülüyor. Kazada yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Yerde yatan yaralılar
-Ambulanstaki yaralılar
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Detaylar

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