TEM'de kaza: 2 ölü, 2 yaralı

TEM Otoyolu'nda bir otomobil bariyerlere çarptı; kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Esenler'de bir yakınlarının ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu otomobil bariyerlere çarptı; anne ile kızı feci şekilde can verdi. Yaralı sürücü ölen eşi ve kızına dokunarak gözyaşlarına boğuldu. Kaza nedeniyle İstanbul trafiği de kilitlendi. Bazı bölgelerde trafik adım adım ilerliyor.

DHA’nın haberine göre, kaza, saat 05.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkii Güneşli Bağcılar yol ayrımında meydana geldi. Özgür Kaçar yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası sürücünün eşi Çiğdem ile kızı Tuana Kaçar olay yerinde hayatını kaybetti. Özgür Kaçar ile oğlu Göktuğ Kaçar ise hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Özgür Kaçar ölen eşi ve kızına dokunarak gözyaşlarına boğuldu.

Yaralı Özgür Kaçar daha sonra ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Tuana Kaçar ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından, anne ile kızının cesetlerinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği belirtildi.

Öte yandan ailenin Esenler'de bir yakınlarının ziyaretinden döndükleri, Özgür Kaçar'ın da Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.