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TEM'de kaza: 2 ölü

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü park halindeki tıra arkadan çarptı

12 Mart 2016 11:55

TEM Otoyolu Ankara istikameti Sultanbeyli mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

NTV'de yer alan habere göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne ait olduğu öğrenilen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR’a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet içerisinde bulunan Doğan Günan ve Abdullah Yıldız alev alan araçta sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Araçtan çıkarılan Doğan Günan ve Abdullah Yıldız'ın,hayatlarını kaybettiği anlaşıldı.

Kaza sebebiyle kontrollü olarak sağlanan trafik, kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.Kazada hayatını kaybeden Günan ve Yıldız'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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