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TEM'de kaza: 1 ölü 2 yaralı

Mutlu YUCA / BOLU(DHA) - BOLU'da TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar atan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

01 Eylül 2017 19:41

Mutlu YUCA / BOLU(DHA) - BOLU\'da TEM Otoyolu\'nda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar atan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. İstanbul\'dan  Ankara yönüne giden Mesut Tuna yönetimindeki 34 SP 8303 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle yoldan çıkıp taklalar attıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen aracın içerisinde sıkışan sürücü Mesut Tuna, 4 yaşındaki oğlu Yiğit Tuna ve eşi Filiz Tuna Gerede İtfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.  Filiz Tuna olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Mesut Tuna ile Yiğit Tuna, kaldırıldıkları Kızılcahamam Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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