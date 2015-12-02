TEM'de kar çilesi, Ankara istikameti trafiğe kapandı

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Bolu kesiminde kar yağışı etkili oluyor. TEM Ankara istikametinde trafiğe kapandı. Saatlerce kapalı kalan yolda kilometrelerce kuyruk oluştu. Yoğun çalışma sonrasında yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde ulaşımı yavaşlattı. Bolu Dağı'nda sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgede etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı otoyolun Yeniçağa mevkinde, bazı araçlar kaydı, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Yoldan kalan araçlar nedeniyle TEM otoyolunun Ankara istikameti ulaşıma kapanarak kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Karayolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma açılmasına yönelik çalışma sürdürüldü. Sürücüler, trafik ekiplerince D100 karayoluna yönlendirildi. Saatler süren çalışmanın ardından yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Kilometrelerce kuyruk

Bolu’da, TEM yolunun Çaydurt ve Gerede gişeleri arasındaki yaklaşık 45 kilometrelik bölümde kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar kaydı. 2 ayrı noktada kayan 2 TIR nedeniyle ulaşım bir süre durdu. Bu sırada Ankara yönünde kilometrelerce konvoy oluştu. TIR’ların kaldırılması sırasında ise Ankara ve İstanbul yönü tamemen ulaşıma kapandı. İstanbul yönüne giden araçlar Gerede, Ankara yönüne giden araçlar Çaydurt gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi.

TEM yolunda kayan TIR’lar, saat 18.20 itibariyle kaldırıldı. Trafik de tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı. Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri de TEM’de oluşan konvoyu eritmeye çalışıyor.

Sürücüler, TEM’de trafiğin çok yavaş ilerlediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Yeniçağa İlçesi mevkisinde TEM’de oluşan konvayda bekleyen sürücülerden Hakan Özcan, saat 13.00’de İstanbul’dan yola çıktığını, Bolu Dağı Tüneli’ni geçtikten sonra konvoy oluşmaya başladığını söyledi. Hakan Özcan, "Tünelden geçtim, yarım saat sonra trafik durdu. Ağır ağır gidiyoruz. 50 metre gidiyoruz, duruyoruz. Karayolları yok, trafik ekipleri yok. Saatlerdir bekliyoruz" dedi.

Bolu'da kar yağışı

Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri de kar yağışı nedeniyle bölgede denetimlerini artırdı. Kar, kent merkezinde de etkili oldu. Zaman zaman lapa lapa yağan kar nedeniyle binaların çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü. Vatandaşlar, kar yağışı altında sabah işyerlerine gitti.

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Bolu kesiminde, karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor. Trafik ekipleri sürücüleri etkili olan kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde hafta sonuna kadar yağışların etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde hafta sonuna kadar yağış bekleniyor. Hafta sonundan itibaren ise yağışlar etkisini azaltacak.

İç Anadolu'nun ise kuzey ve doğusunda yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Bugünve yarın Yozgat, Sivas ve çevre illerde yer yer kar yağışı etkili olacak.

Ayrıca, Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışının gün içinde etkisini azaltarak devam edeceği belirtildi.

Ankara'da kar yağışının etkili olduğu Konya yolu Kepekli mevki başta olmak üzere özellikle rampa olan ana arterlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tuzlama çalışmalarına başlandı.

Kar yağışının başlamasıyla araçlar hızlarını düşürürken, herhangi olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

Öte yandan kar yağışı Bolu kent merkezinde de etkili olmaya başladı.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının iki gün boyunca etkili olacağını,cuma günü etkisini kaybedeceğini belirtti.

Fırtına uyarısı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ile Batı ve Orta Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu. Denizlere ait meteorolojik uyarı başlığı ile yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden esecek olan rüzgarın, etkisini artırarak, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 (50-75 km/s) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini biraz azaltarak Perşembe günü öğle saatlerine kadar 5 ila 7 (40-60 km/s) kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor."

"Batı ve Orta Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan esecek olan rüzgarın, etkisini artırarak, yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren 6 ila 8 (50-75 km/s) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (75-90 km/s) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Perşembe günü gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir."

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kartepe'de kar yağışı devam ediyor. Kar kalınlığı bazı kesimlerde 10 santime ulaştı.

Kar yağışı vatandaşları mutlu etti. Bazı vatandaşlar Kartepe'nin zirvesine çıkarken, bazıları da yolda çocuklarıyla birlikte kayak yaptı. İzmit şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden bin 600 metre yüksekteki Kartepe'de 3 gün önce başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Yağış en çok zirvede etkisini gösteriyor.

Kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.