TEM'de kamyonetin çarptığı kadın öldü

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Başakşehir\'de TEM Otoyolu\'nda hareket halindeki kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, TEM otoyolu Bahçeşehir yol ayrımında saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tem Otoyolunda ilerleyen Recep D. yönetimindeki 34 KF 4115 plakalı kamyonet yol kenarında bekleyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, 30-35 yaşlarındaki kadının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Kazada, kamyonet sürücüsü Recep D. ve yanındaki arkadaşı polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Bahçeşehir Polis Merkezi\'ne götürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cenaze araca konularak Yenibosna\'daki Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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