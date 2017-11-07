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TEM'de kamyon TIR'a çarptı: 1 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de TEM yolunda emniyet şeridinde park halindeki TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

07 Kasım 2017 20:13

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de TEM yolunda emniyet şeridinde park halindeki TIR\'a çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM\'in Düzce kesiminde Kaynaşlı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 46 yaşındaki Sabri Güner\'in kullandığı 55 K 2919 plakalı kum yüklü kamyon, emniyet şeridinde park halindeki 52 yaşındaki Mehmet Rıza Acar yönetimindeki 47 OR 429 plakalı tekstil malzemesi yüklü TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonun kupa ve motor kısmı sürücüsü ile birlikte yola fırladı. Yaralanan sürücü, haber verilmesiyle gelen 112 Acil ekiplerinin müdahalesindan sonra ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Kamyon ve kopan parçalarının yoldan kaldırılması ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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