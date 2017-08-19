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TEM'de kamyon TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) -  BOLU'da, TEM Otoyolu'nda önünde giden TIR'a çarpan kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

19 Ağustos 2017 17:52

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) -  BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda önünde giden TIR\'a çarpan kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 12:00 sıralarında TEM Otoyolu\'nun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 47 yaşındaki Selahattin Karaaslan\'ın kullandığı 37 DH 591 plakalı kamyon aynı yöne giden Yakup Uçak yönetimindeki 31 K 7901 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada kalorifer peteği yüklü kamyonun sürücüsü Selahattin Karaaslan ve yanında yolcu olarak bulunan Özay A. hurdaya dönen kamyon içerisinde sıkıştı. Çevredeki diğer sürücülerin aramasıyla olay yerine 112 sağlık ekipleri, Bolu Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde sıkışmış olan sürücünün öldüğünü belirledi. Yolcu olarak bulunan Özay A. ise sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda çıkartıldı. Ambulansla ağır yaralı olarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu\'nun Ankara istikametinde trafik tek şeritten verildi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından 3 şeritli olarak yeniden trafiğe açıldı.  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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