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TEM'DE KAMYON TIRA ARKADAN ÇARPTI İSTANBUL (A.A)

16 Temmuz 2010 12:41

-TEM'DE KAMYON TIRA ARKADAN ÇARPTI İSTANBUL (A.A) - 16.07.2010 - Başakşehir TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü. Başakşehir TEM otoyolunda Edirne istikametine giden Mihmail Aktaş'ın kullandığı 16 CVL 69 plakalı kamyon, Gürsel Korkmaz yönetimindeki 16 ARA 30 plakalı tıra arkadan çarptı.  Çarpışma sonucu kamyonda sıkışan şoför Mihail Aktaş, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu sürücünün cesedini sıkıştığı yerden çıkarttı.  Sürücünün cesedi Başakşehir Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyol, tır ve kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.

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