TEM’de İstanbul yönü 5 gün kapalı

TEM Otoyolu Bolu mevkisinde İstanbul istikametinin 5, Ankara istikametinin 2 ve Bolu Doğu Kavşağı’nın 3 gün ulaşıma kapatılacağı belirtildi.

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, karayolları ekipleri tarafından otoyolun Bolu Doğu Kavşağı bölümünde aydınlatma direklerinin değişim çalışması yapılacağı bildirildi.

Çalışma nedeniyle otoyolun Ankara-İstanbul istikametinin otoyol çıkışının 25-29 Ağustos tarihlerinde 5 gün, İstanbul-Ankara istikametinin otoyol çıkışının 30-31 Ağustos tarihlerinde 2 gün ve D-100 Karayolu'nun otoyola giriş kolunun 1-3 Eylül tarihlerinde 3 gün trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Kapatma yapılacak olan söz konusu kavşağa alternatif olarak kullanılabilecek Bolu batı ve Yeniçağa kavşaklarında, gerekli uyarı levhaları ile sürücülerin bilgilendirileceğinin belirtildiği açıklamada, sürücülerin kapatılan yol kesiminde trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği ifade edildi.