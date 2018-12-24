T24 LogoT24 Logo
Gündem

TEM'de hafriyat kamyonu polis aracına çarptı; 1 polis şehit oldu

Polis ekiplerinin, o esnada emniyet şeridinde bir aracı durdurarak işlem yaptıkları belirtildi

24 Aralık 2018 16:37

TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı. Kazada 1 polis şehit oldu.

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti Hasdal Viyadüğü girişinde saat 12.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 36 ZOL 56 plakalı hafriyat kamyonu, önce yol kenarında uygulama yapan 34 A 56546 plakalı trafik polisi aracına, ardından da bariyerlere çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan trafik polisi Servet Aslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak şehit oldu. Genç polis memurunun nişanlı olduğu ve 3 ay sonra dünya evine girmeye hazırlandığı öğrenildi.

ETİKETLER

temhafriyat kamyonukazatrafiktem1 polis yaralı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24