TEM'de hafriyat kamyonu polis aracına çarptı; 1 polis şehit oldu

TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı. Kazada 1 polis şehit oldu.

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti Hasdal Viyadüğü girişinde saat 12.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 36 ZOL 56 plakalı hafriyat kamyonu, önce yol kenarında uygulama yapan 34 A 56546 plakalı trafik polisi aracına, ardından da bariyerlere çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan trafik polisi Servet Aslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak şehit oldu. Genç polis memurunun nişanlı olduğu ve 3 ay sonra dünya evine girmeye hazırlandığı öğrenildi.