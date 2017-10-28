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TEM'de hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu), (DHA)- BOLU’da, TEM'dekontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

28 Ekim 2017 19:05

Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu), (DHA)- BOLU’da, TEM\'dekontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde TEM\'in Gerede Mevkii\'nde meydana geldi. Ankara yönüne giden 38 yaşındaki Mustafa Kuşoğlu yönetimindeki 06 HSS 14 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Ters dönen araçta bulunan 58 yaşındaki Güler Özdemir yaşamını yitirdi, sürücü ile 24 yaşındaki Ebru Özdemir, 38 yaşındaki Rabia Kuşoğlu ve 57 yaşındaki Dursun Özdemir yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahale ardından ambulanslarla Gerede İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Güler Özdemir\'in cenazesi de Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM\'in Ankara yönünde bir süre ulaşım kontrollü sağlanırken, aracın kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü. Soruşturma başlatıldı.

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