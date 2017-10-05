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TEM'de durdurulan otomobildeki 11 kilo esrara 2 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU'da TEM'depolis tarafından durdurulan otomobilde 11 kilo toz esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

05 Ekim 2017 18:53

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU\'da TEM\'depolis tarafından durdurulan otomobilde 11 kilo toz esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM\'deyapılan yol kontrolünde Ankara\'dan İstanbul yönüne giden otomobili durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aracın gizli bölmelerinde 11 kilo toz esrar, 2.1 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve haberleşme için kullanıldığı düşünülen telsiz ele geçirildi. Araçta bulunan 32 yaşındaki H.E. ve 25 yaşındaki M.G. gözaltına alındı. 2 kişi, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de yine TEM\'de durdurdukları 2 yolcu otobüsünde yaptıkları aramada farklı markalarda 2 bin 810 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi, 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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