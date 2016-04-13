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TEM'de 5 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü hız kesmeden kaçtı!

Suriyeli çocuk araç çarpması sonucu ağır yaralandı

13 Nisan 2016 00:21

TEM otoyolunun Hadımköy Gişeleri yakınlarında, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 5 yaşlarındaki Suriyeli bir çocuk, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Cumhuriyet’in haberine göre, olay bu akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan bir otomobil, TEM'den Avcılar yönüne giderken, Hadımköy Gişeleri yakınlarında aniden yola fırlayan 5 yaşlarındaki bir çocuğa çarptı. Suriyeli olduğu belirtilen çocuk çarpmanın şiddetiyle savruldu. Araç sürücüsü durmayarak yoluna devam ederken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine acil servis ekibi sevk edildi. Yapılan muayenede ağır yaralı olduğu belirlenen çocuk hastaneye kaldı.

Polis, kazaya karıştıktan sonra durmayarak kaçan aracı ve sürücüsünü tespit etmek amacıyla bölgedeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çocuğun kimliğini tespit çalışmalarına da başlandı.

 

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